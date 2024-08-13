Определены задачи Управления по вопросам национальной морской политики

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков

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Оно будет активно взаимодействовать с ЦБ, федеральными и региональными властями, а также Генпрокуратурой и Следственным комитетом.

Президент России Владимир Путин утвердил положение об Управлении по вопросам национальной морской политики. Подписанный главой государства указ обнародован на портале официального публикования правовых актов.

Документ возлагает общее руководство Управлением на помощника президента России. Сейчас данный пост занимает Николай Патрушев. В ведении Управления будут находиться вопросы защиты прав России на континентальном шельфе. Оно станет активно взаимодействовать с федеральными и региональными властями, Центробанком, Генпрокуратурой и Следственными комитетом.

Вместе с тем Управление будет курировать вопросы портовой инфраструктуры и безопасности мореплавания, а также проблемы судостроения. Оно будет заниматься и решением задач использования ресурсов Мирового океана.

Анализ состояния и перспективы развития международной, военно-политической обстановки и морской деятельности в Арктике тоже входят в задачи Управления. Оно будет изучать социально-экономическую ситуацию в арктической зоне России. Опираясь на результаты, президенту предоставят предложения по участию страны в деятельности международных компаний, занятые координацией и международно-правовым регулированием морской деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал, что помощник Владимира Путина Николай Патрушев сообщил о решении создать Морскую коллегию России.

Создание Морской коллегии направлено на укрепление координации между государственными органами в реализации национальной морской политики и защите российских интересов в Мировом океане.