Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Немцы относятся к своей военной истории не так трепетно, как россияне.

Тот факт, что правительство Германии позволяет Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать немецкую технику при боях в Курской области, говорит о полном непонимании российского общества со стороны ФРГ. С таким заявлением выступила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью для YouTube-канала Flavio von Witzleben.

«Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», — считает Кнайсль.

Бывший министр убеждена, что вид немецкой техники на территории российского региона вызывает у граждан России «справедливую ярость».

По словам Кнайсль, в России более трепетно относятся к своей истории, чем в Германии, именно поэтому в каждом небольшом населенном пункте есть памятник погибшим во Второй мировой войне.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории Курской области были замечены польские танки.