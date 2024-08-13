Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников: «Совершены изощренные действия»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; instagram* / larisa.dolina.official; 5-tv.ru

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Предварительно, злоумышленники находятся на Украине.

Народная артистка РФ Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников. Сами злоумышленники находятся на Украине.

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест», — сообщила знаменитость в личном блоге.

По словам артистки, злоумышленники только что выложили в соцсетях обращение якобы от ее имени.

«Оно чудовищное, там нет ни одного слова правды!» — заявила Долина.

Утром, 13 августа, четверо неизвестных пытались проникнуть на закрытую территорию элитного жилого комплекса, где живет Лариса Долина. Недавно стало известно, что певица продала пятикомнатную квартиру более, чем за сто миллионов рублей, но до сих пор не пустила новых хозяев на порог. По некоторым данным, при сделке Долину обманули мошенники. Правоохранители разбираются в данной ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Пригожин поддержал обманутую мошенниками Ларису Долину.