Анафилактический шок у кошки можно распознать по затрудненному дыханию

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При обнаружении симптомов необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.

Кошки, как и люди, подвержены аллергической реакции. Одним из самых страшных ее проявлений является анафилактический шок — отек дыхательных путей, сопровождающийся снижением давления. Об этом aif.ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

Такое состояние крайне опасно. Оно может привести не только к проблемам с дыханием, но и к смерти. Поэтому очень важно вовремя распознать анафилактический шок вовремя.

«Кошки хрипят, отекают, горло сильно отекает. Если у животного отек, то нужно срочно дать мочегонное. Если воспаление, то гормональные препараты. Если шок произошел пищевой, то сразу везите котейку в лечебницу», — указал Цыпленков на основные симптомы.

Дрожь, низкая температура животного, рвота, бледные десна и диарея — тоже признаки анафилактического шока у кошки. Привести к такому состоянию могут укусы насекомых, лекарства, пищевые продукты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Куклачев восстанавливается после инфаркта при помощи кошек.