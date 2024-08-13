«Это перебор»: Пригожин поддержал обманутую мошенниками Ларису Долину

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Певица потеряла пятикомнатную квартиру в центре Москвы.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал народную артистку РФ Ларису Долину, обманутую мошенниками. Из-за злоумышленников певица осталась без квартиры в центре Москвы.

«Знаю, она нарвалась на каких-то мошенников. Я надеюсь, что государственные органы поддержат Ларису Александровну. У нее большие заслуги, она выдающаяся певица. И нельзя дать возможность мошенникам позволить себе обмануть народную артистку», — отметил Пригожин в комментарии 5-tv.ru.

По мнению продюсера, все замешанные в этом деле должны понести наказание. Родственники Иосифа Игоревича тоже сталкивались с квартирными мошенниками, которых не наказали до сих пор.

«Это перебор <…> Они (мошенники — Прим.ред) пользуются ситуацией, в которой сегодня находится страна, и пытаются в это время быстренько нажиться», — подчеркнул бизнесмен.

Утром 13 августа четверо неизвестных пытались проникнуть на закрытую территорию элитного жилого комплекса, где живет Лариса Долина. Недавно стало известно, что певица продала пятикомнатную квартиру более, чем за сто миллионов рублей, но до сих пор не пустила новых хозяев на порог. По некоторым данным, при сделке Долину обманули мошенники. Правоохранители разбираются в данной ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Петербурге раскрыли схему вывода средств телефонных мошенников.