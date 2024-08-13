Пленный экс-сосед Зеленского призвал сравнить отношение к пленным в РФ и ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Bill Graveland

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Боевик вырос с украинским президентом в одном дворе в Кривом Роге.

Попавший в плен бывший сосед президента* Украины Владимира Зеленского Юрий Даниленко призвал сравнить отношение к пленным в России и украинской армии. Его «привет» лидеру Незалежной опубликовало РИА Новости.

Даниленко рассказал, что вырос с Зеленским в одном дворе в Кривом Роге.

«Передаю огромный привет <…> Зеленскому. Владимир Зеленский, Вова, смотри, какое отношение у людей, и смотри, какое наше отношение <…> Вы просто-напросто нас кидаете как пушечное мясо на отработку», — сказал он.

Даниленко просидел в погребе восемь дней, спасаясь от обстрелов. В какой-то день он встретил раненого российского военного. Украинский боевик помог ему перевязать раны. После этого они вдвоем под обстрелом пробирались к позициям ВС России.

Как рассказал сам боец отряда «Невский», Даниленко пострадал на поле боя. При этом боевик больше полутора километров пронес на себе российского военного. Как уточнил Даниленко, его ранили сослуживцы, обстреляв из пулемета, когда поняли, что он попадет в плен. Попав к войскам России, экс-соседа Зеленского накормили и оказали ему медпомощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский пленный Сергей Смуг обвинил ВСУ в отправке боевиков на смерть. Он призвал сослуживцев сложить в оружие и покинуть позиции.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.