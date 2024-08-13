ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили украинский самолет Су-27 в Миргороде

Фото, видео: www.globallookpress.com / wikipedia.org/ Mike Freer; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Воздушный борт был размещен на аэродроме в Полтавской области.

Российские силы уничтожили боевой самолет Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры ракетного удара публикует Минобороны России.

Боевой самолет Су-27 Воздушных сил Украины находился на аэродроме в городе Миргород Полтавской области.

«Расчетом ОТРК „Искандер-М“ ВС РФ был нанесен ракетный удар по стоянке авиационной техники ВСУ на аэродроме Миргород», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

В результате удара Су-27 был уничтожен.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки российские силы уничтожили до 635 боевиков ВСУ и освободили село Лисичное в Донецкой Народной Ресупблике.