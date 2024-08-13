«Могла париться»: что отвечает Elvira T на просьбы фанатов о совместном фото
Певица Elvira T заявила, что никогда не отказывает в фото своим поклонникам
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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У певицы — армия поклонников. Не отказывает ли она им в просьбах сделать памятное селфи?
Певица Эльвира Тугушева, известная под псевдонимом Elvira T, практически никогда не отказывает фанатам в памятном совместном фото, даже если она не накрашена. Об этом она рассказала 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое Радио Движ» в гастромаркете «Три вокзала. Депо».
Исполнительница хита «Все решено» готова уделять внимание своим фанатам практически в любое время. Сфотографироваться с любящими ее людьми не составляет ей большого труда.
«Если раньше я могла париться, что не накрашена, то сейчас мне пофиг. Я не отказываю», — отметила певица.
Раньше Эльвира считала, что плохо выглядит на спонтанно сделанных фотографиях, из-за чего часто беспокоилась. Но сейчас она поняла, что молода и красива. Теперь она с удовольствием улыбается на объектив камеры вместе с поклонниками.
«Потом не знаю, как будет лет в 50», — смеется знаменитость.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Elvira T поет только о грустном. В начале своей карьеры она не планировала создавать такое настроение в своих композициях.