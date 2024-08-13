Долина осталась без квартиры? Что произошло с владениями певицы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Артистка стала жертвой мошенников.

Квартира народной артистки РФ Ларисы Долиной, которая оценивается стоимостью 112 миллионов рублей, несмотря на посягательства мошенников, находится в безопасности. Об этом в беседе с KP.RU рассказала адвокат Елена Сенина.

Сегодня утром несколько неизвестных проникли на закрытую территорию элитного жилого комплекса в центре Москвы, где живет Лариса Долина и заявили, что теперь это их квартира. Известно, что недвижимость артистки выставили на торги мошенники.

По словам юриста, те, кто уже мог отдать задаток за квартиру, которую Долина якобы выставила на продажу, рискуют потерять деньги. При этом Росреестр не будет регистрировать переход права собственности на квартиру артистки, уточнила Сенина.

«Так что ее имущество в безопасности. Но для спокойствия я бы рекомендовала Ларисе Долиной подать заявление через МФЦ о запрете совершения регистрационных действий», — рассказала адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группа неизвестных лиц попыталась прорваться в квартиру Ларисы Долиной.