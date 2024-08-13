В ФСБ заявили об активной вербовке молодежи в приграничных регионах России

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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С начала года силовикам удалось пресечь 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные Западом граждане.

Иностранные спецслужбы начали активнее вербовать молодежь для террористических атак, в том числе на приграничных территориях — в Курской, Брянской, Белгородской областях. О безопасности говорили сегодня на заседании Национального антитеррористического комитета.

Его председатель Александр Бортников отметил, что в районах, где введен режим КТО, сейчас делают все возможное, чтобы защитить мирное население, принимают все меры для пресечения терактов.

Председатель НАК также рассказал о результатах работы. С начала года удалось пресечь 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные Западом граждане. Всего задержано более тысячи человек, в том числе за пропаганду и оправдание терроризма, финансирование и иную поддержку боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны РФ рассекретило архивные документы об операции «Багратион».