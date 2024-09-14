«Женщины любят золото»: можно ли носить украшения, переданные по наследству

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Uli Deck; 5-tv.ru

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Кто-то считает, что семейные реликвии — гиблое дело, а кто-то уверен, что это память о своем роде и своей принадлежности.

Любое украшение — это возможность проявить себя и свои ценности, поэтому крайне важно уделять этому особое внимание. А если эти драгоценности имеют большую историю, то это может вызывать вопросы у общественности. Кто-то считает, что семейные реликвии — гиблое дело, а кто-то уверен, что это память о своем роде и своей принадлежности. Можно ли носить украшения, переданные по наследству, выяснил корреспондент 5-tv.ru на презентации нового мультиплатформенного медиапроекта Aurum и одноименного журнала, главным редактором которого стал звезда "Универа" Алексей Гаврилов.

«У матушки должно быть была определенная цель, она совершала определенные действия в жизни, которые мне не подходят. Поэтому я всегда очень с осторожностью отношусь, особенно к ювелирным изделиям для передачи другому человеку. Я боюсь кармы», — поделился мнением Сергей Дорошенко.

По мнению артиста, драгоценности имеют свойство передавать ту энергию и судьбу человека, который когда-то оставил это украшение в качестве семейной реликвии. Однако, эта точка зрения спорна. Например, Мария Ремер считает, что такие украшения прежде всего несут за собой историю, от которой нельзя отказываться. Как можно отказаться от себя и своего рода?

«Такие вещи нельзя переплавлять, потому что это твоя история, твой род и ты всегда можешь это доставать, смотреть и ощущать. Конечно, я это носить уже не буду, но они дороги мне и значат для меня многое», — отметила актриса.

С ней солидарна и баскетболистка Катерина Кейру. По ее мнению, любое золото ценно, особенно если оно передано по наследству. Однако к камням нужно подходить более основательно, потому что каждый из них несет за собой разные смыслы.

«Я сейчас стала чуть больше обращать внимание, какой камень, что он несет, мой или не мой. С возрастом появляются еще какие-то другие мысли», — рассказала жена актера Алексея Гаврилова.

Омар Байрамов тоже с умом подходит к вопросу о драгоценностях. По его словам, он привык к бирюзе и чувствует себя в этом комфортно. Однако, на этом еще не все: на груди стилист носит крестик благословленный Папой Римским.

«У меня вот крестик на теле. Сейчас покажу. Я католик и его, например, перед моим крещением благословлял сам Папа Римский в Ватикане», — похвастался Байрамов.

Безусловно, со звездным стилистом в этом вопросе мало кто сравниться. Однако эта щепетильная тема у каждого откликается по-разному и это — нормально.

К слову, сам Алексей Гаврилов, на презентации журнала которого собрались гости, тоже стрепетом относится к семейным реликвиям. По его мнению, любая память о роде — значима. Более того, даже любовь к драгоценным камням и идее журнала о них пришла ему в голову от семьи, каждый член которой имел отношение к украшениям.

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