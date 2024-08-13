Не стоит себя сдерживать почему петь в душе полезно для здоровья?
Психолог Романив: пение в душе помогает человеку самовыражаться
Фото: 5-tv.ru
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Чем такой порыв души похож на медитативные практики?
Пение в душе может стать своего рода терапией для тела. Об этом в беседе с aif.ru рассказала психолог Ольга Романив.
По словам эксперта, исполнение любимых композиций стимулируют в организме выработку гормонов радости. Этот процесс погружает нас в состояние, позволяющее избавиться от тревог и негативных мыслей. Это, в свою очередь, отключает нас от повседневных проблем и забот, считает Ольга Романив.
Кроме того, если петь в душе, то могут «увлажниться» дыхательные пути, что благоприятно скажется на лор-органах.
Пение в душе также способствует снижению артериального давления и улучшению кровообращения, что благотворно сказывается на работе сердца. Этот эффект достигается за счет расслабляющего действия воды.
Психолог также обратила внимание на то, что пение в душе поможет выразить накопившиеся переживания. Это положительно скажется на самочувствие человека.
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