Группа неизвестных лиц попыталась прорваться в квартиру Ларисы Долиной

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Жильцы дома оказались заблокированы в элитном ЖК.

Четверо неизвестных лиц проникли на закрытую территорию элитного жилого комплекса в центре Москвы, где живет народная артистка РФ Лариса Долина. Как стало известно 5-tv.ru, около десяти утра злоумышленники пытались попасть в квартиру знаменитости, заявляя при этом, что это их дом.

В это время самой певицы в доме не было. Узнав о попытке вторжения на свою частную собственность, Долина обратилась к правоохранителям.

Охранник ЖК заблокировал все входы в дом, чтобы неизвестные не попали внутрь. Один из их показал иностранный паспорт на английском языке. Больше никаких документов незваные гости не предъявляли.

По данным источника, полиция уже приехала к дому Долиной. Один из этой группы покинул территорию, остальные до сих пор находятся на месте.

Ранее стало известно, что мошенники выставили жилье Ларисы Долиной на торги. И, возможно, в дом сейчас прорываются наивные покупатели.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лариса Долина набросилась на критиков.