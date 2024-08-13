«Прямая зависимость»: что будет с долларом и евро в августе

Финансовый аналитик Дында: доллар будет стоить от 85 рублей в августе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Выгодно ли сейчас покупать валюту?

Курсы доллара и евро на межбанковском рынке в августе останутся в текущих диапазонах: доллар от 85 до 87, а евро от 92 до 96 рублей. Такой прогноз дал финансовый аналитик Руслан Дында изданию Газета.ру.

Зависят курсы доллара и евро от стабильности притока валюты на внутренний рынок и спроса на нее со стороны экспортеров.

«Прямая зависимость будет также с возможностью и скоростью трансграничных платежей и логистических цепочек, которые удлиняются вследствие санкционного давления», — отмечает Дында.

Перестройка товарно-денежных цепочек требует времени. Национальная валюта зависит от стоимости нефти и роста ключевой ставки до 18%, добавил эксперт.

Выгодно ли сейчас покупать валюту? Сложно оценить, ведь все зависит и от цели покупки, считает специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что обвал бирж может грозить миру глобальным экономическим кризисом.