Сотрудница воинской части под Ростовом собирала и передавала данные ГУР Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; УФСБ России по Ростовской области; 5-tv.ru

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Фигурантка сама связалась с представителем украинской стороны. В настоящее время она задержана.

Российские силовики задержали жительницу Ростова-на-Дону, сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО) по подозрению в государственной измене и передаче данных сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) УФСБ России по Ростовской области.

Установлено, что фигурантка, используя мессенджер Signal (заблокирован в России за нарушение законодательства. — Прим. ред.), общалась с представителем ГУР Украины. По заданию киевского режима, она в январе 2023 года поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО, где собирала сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа. Информацию она скидывала в мессенджере представителю киевского режима.

Силовики изъяли у задержанной средства связи, которые она использовала для контактов с представителем ГУР Украины. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тюмени задержаны пособники сирийских террористов. Два религиозных деятеля вербовали россиян, а после отправляли их в Сирию. За период с 2015-го по 2022 год задержанные смогли склонить 19 человек к участию в запрещенных группировках.