Маска, перчатки и ножницы: что должно появиться в автоаптечке с 1 сентября
Юрист Вепренцева перечислила компоненты для новой автоаптечки с 1 сентября
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
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О нововведениях для водителей еще весной сообщал Минздрав России.
Требования к составу автомобильной аптечки изменятся с 1 сентября 2024 года Об этом сообщила основатель юридической компании, эксперт Таисия Вепренцева в беседе с РИА Новости.
Об изменениях в правилах для автомобилистов Минздрав России сообщил в конце мая. Старые аптечки можно будет использовать, пока у них не выйдет срок годности, однако не дольше сентября 2027 года.
«В сентябре прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра», — уточнила Вепренцева.
Она также перечислила список нововведений от Минздрава, в него вошли:
- медицинские маски;
- перчатки;
- одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство «рот в рот»);
- жгут для остановки крови;
- марлевый бинт;
- кожный лейкопластырь;
- спасательное одеяло;
- пара ножниц для перевязки;
- пара хирургических ножниц.
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