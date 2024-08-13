Маска, перчатки и ножницы: что должно появиться в автоаптечке с 1 сентября

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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О нововведениях для водителей еще весной сообщал Минздрав России.

Требования к составу автомобильной аптечки изменятся с 1 сентября 2024 года Об этом сообщила основатель юридической компании, эксперт Таисия Вепренцева в беседе с РИА Новости.

Об изменениях в правилах для автомобилистов Минздрав России сообщил в конце мая. Старые аптечки можно будет использовать, пока у них не выйдет срок годности, однако не дольше сентября 2027 года.

«В сентябре прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра», — уточнила Вепренцева.

Она также перечислила список нововведений от Минздрава, в него вошли:

медицинские маски;

перчатки;

одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство «рот в рот»);

жгут для остановки крови;

марлевый бинт;

кожный лейкопластырь;

спасательное одеяло;

пара ножниц для перевязки;

пара хирургических ножниц.

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