Нельзя бездействовать: что делать женщинам, когда их домогаются таксисты

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Как дать отпор неадекватному водителю, чтобы не усугубить ситуацию?

При приставаниях и домогательствах со стороны таксистов женщинам стоит проявить спокойствие и дать уверенный отпор. Кроме того, на всякий случай нужно иметь с собой газовый баллончик. Об этом рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин изданию Газета.ру.

Стоит попробовать «отрезвить» таксиста, четко отстаивая свою позицию. Ему нужно объяснить, что такие действия приведут к очень негативным последствиям. Эксперт отметил, что оказавшейся в такой ситуации женщине следует сказать, что она вызовет полицию и сообщит о случившемся его работодателю.

«Стоит помнить, что такой человек живет со своим образованием и сформированным отношением к определенным вещам, поэтому дело тут не в психологии», — высказался эксперт.

По мнению психотерапевта, участившиеся случаи домогательств в отношении женщин в такси связаны не с психическими отклонениями водителей, а с тем, что водители неадекватно реагируют на оголенные части тела с точки зрения своего воспитания.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве стартовал эксперимент по аттестации таксистов.