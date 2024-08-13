«Луна продолжает свой холостой ход»: как лучше провести 13 августа

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Почему во второй половине дня нужно быть настороже?

Во вторник, 13 августа, в первую половину дня лучше заняться тем, к чему больше всего не хочется приступать. Во второй же половине дня нужно быть начеку, поскольку люди могут пытаться манипулировать вами. Об этом сообщила астролог и телеведущая Василиса Володина в своем Telegram-канале.

«Лучшие, а точнее спокойные часы этого дня, — с утра и до 13:00, когда Луна продолжает свой холостой ход. Самое время делать то, к чему не хочется привлекать лишнее внимание», — уточнила специалист.

По ее словам, после 13.:00 по московскому времени Луна будет находиться в квадрате к Меркурию, а с 15:00 и до конца дня — к Венере. Это значит только одно — день будет наполнен словесными и эмоциональными манипуляциями.

Из этого, как уточняет Володина, можно извлечь пользу, запутав собеседника и надавив на него. Однако та же тактика может коснуться и вас.

«Все то же самое может быть направлено и в нашу сторону — не расслабляемся», — предупреждает астролог.

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