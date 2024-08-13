В ДНР фура сбила группу подростков на велосипедах
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Фото, видео: 5-tv.ru
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Один ребенок получил серьезные травмы, врачам не удалось его спасти.
Одна из велосипедисток, пострадавших накануне в аварии в ДНР, скончалась в больнице. Врачи всю ночь боролись за жизнь ребенка, но спасти не смогли. Авария произошла на Мариупольской трассе, где воспитанники спортивной школы проводили тренировку.
Водитель грузовика протаранил легковушку, которая сопровождала колону велосипедистов. А та отлетела прямо в них. Пострадали восемь детей, двое получили тяжелые травмы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяная сотрудница МВД насмерть сбила мужчину в Кузбассе.