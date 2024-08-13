В Москве стартовал эксперимент по аттестации таксистов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

С 1 марта 2025 года такая практика станет обязательной.

В Москве стартовал эксперимент по аттестации водителей такси. Своеобразный экзамен — пока что добровольный — должен определить уровень знаний правил работы в сфере перевозок. Предполагается, что его сдача станет обязательным условием для выхода на линию. Но поможет ли такая аттестация сделать поездки на такси безопаснее — выяснил корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Красная надпись на экране телефона встречает первых добровольцев пройти хваленую аттестацию таксистов. Горячая линия Дептранса не в силах помочь.

Водитель Василий Суворов очень хотел, но так и не смог подтвердить свою квалификацию. За рулем такси он уже семь лет. Знает не только московские улочки, но и их историю. Поэтому за аттестацию не переживал.

«Это просто фикция. Они хотят, чтобы водители были профессионалы, но не может водитель через два дня, как приехал в Москву. Сел за руль такси и везти вас. Это невозможно. И десять вопросов это не исправят», — рассказал водитель такси Василий Суворов.

Ответить нужно не на десять, а хотя бы на восемь вопросов. О городе и его главных достопримечательностях, правилах перевозки пассажиров и багажа, порядке действий при форс-мажорных ситуациях.

«В аттестации будут вопросы, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, это очень важно, особенно в свете последних событий, и, конечно, вопросы оказания первой медицинской помощи. Если где-то что-то с пассажиром случается — водитель такси здесь должен помогать. Помогать правильно и профессионально», — подчеркнула председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Тест — онлайн. На выполнение — 20 минут. Не сдал с первой попытки, через сутки можно попробовать еще раз. Третья пересдача уже офлайн. Помощь друга, дополнительный телефон, что весьма странно, не запрещаются. Пока экзамен добровольный, но уже с марта 2025-го должен стать обязательным. Срок действия сертификата — два года.

«Водители, которые не пройдут аттестацию, будут отключены от заказов. Введение аттестации ничего не поменяет для ответственных водителей и таксопарков», — заявила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова.

Этот музей московского такси организовал Виталий Васильевич Клюев. Здесь сотни экспонатов легендарной эпохи, когда водитель такси считался самым безопасным водителем на дороге.

«Вот аттестация. И это все в личной карте, которую не выбросишь. Пошел в другое хозяйство, из парка в парк, это потянулось за тобой», — отметил ветеран московского такси Виталий Клюев.

Виталий Васильевич проработал в такси полвека. Сначала колесил по московским дорогам, после ушел в таксопарк. Утверждает: сейчас в таксомоторной отрасли полный беспредел.

«На мой взгляд, еще пятого теста не хватает. В обязательном порядке — тест психолога. Можешь ли ты вообще быть допущен к работе с людьми?!» — отмечает важное Клюев.

Сегодня водителем такси, и правда, можно стать буквально за три часа. Город знать необязательно, навигатор все подскажет.

В советское время таксистами могли стать только водители без судимости и старше 21 года, но перед тем, как сесть за руль, обязательно обучение — полгода в специальном училище, или, как их еще называли, комбинате.

Новобранцы изучали город, правила дорожного движения, культуру общения с пассажиром и диспетчером. И только после сдачи всех экзаменов они выходили на линию.

Так что экспериментальная аттестация водителей старой закалки не удивит. А вот у современных таксопарков есть опасение, что она приведет к дополнительным расходам и отпугнет новые кадры.

«Не решены глобальные проблемы на этом рынке. Самые базовые: стоимость автомобиля, трудовые кадры, которых очень сильно не хватает. Вроде бы цель хорошая, но, на мой взгляд, несвоевременная», — заявила исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталья Лозинская.

Пока аттестация грозит только московским водителям, но если программа все-таки начнет работать и окажется удачной, таксистам из других регионов тоже придется ответить на вопросы.