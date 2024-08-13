Грозное оружие: тяжелая огнеметная система наводит ужас на противника в ДНР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

Установка ТОС-2 способна выжигать снарядами огромные площади на расстоянии до 20 километров.

В Донецкой республике российская группировка наращивает темпы наступления. Наши подразделения удерживают инициативу, успешно взламывая оборону противника. Успешному продвижению войск способствует поддержка артиллерии. Здесь высокую эффективность демонстрирует передовое российское оружие — тяжелая огнеметная система ТОС-2. Ее достоинства изучил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Первое достоинство этой огнеметной системы… Попискивает дрон-детектор, значит, что-то здесь у нас летает...

Первая попытка рассказать о новом вооружении не удалась. Дрон-детектор напомнил нам, что мы находимся в прифронтовой зоне.

Первое достоинство этой огнеметной системы в том, что она смонтирована на базе обычного грузовика «Урал». То есть, ей без разницы, где ездить: по асфальту, по грунту, по бездорожью. Она везде пройдет и пройдет достаточно быстро. Ну а второе — это дальность ее работы. По сравнению с обычной огнеметной системой она увеличена аж в три раза.

На линии боевого соприкосновения у группировки «Восток» — новое, самое современное оружие, наводящее ужас на врага. Тяжелая огнеметная система номер два. Есть номер один, которая превращает лесопосадки в пустыню. А эта делает все в два раза больше и страшнее.

Основная работа в сумерках или ночью, а днем ее осторожно выкатили из укрытия, чтобы на пять минут показать журналистам. Издалека — обычный грузовик. Вблизи — увесистая платформа на 18 ракет. Их хватает, чтобы накрыть площадь нескольких футбольных полей.

«Выжигает все. Мы видели кадры работы. И какие последствия. То есть, последствия плачевные. От личного состава ВСУ, можно сказать, ничего не остается», — говорит командир взвода с позывным «Саратов».

К счастью, у врага ничего подобного нет. Только над его окопами или опорными пунктами встают вот такие огненные грибы. Экипаж этой машины поучаствовал в нескольких последних наступлениях армии на небольшие населенные пункты. Офицеры говорят, что на этой машине меньше рискуешь жизнью. Ее наводит на цель автоматика.

«На первом ТОСе больше адреналина, на втором приехал и не сильно боишься за свою жизнь, как на первой. Дело в расстоянии, потому что на первом ТОСе подъезжаешь на расстояние пять с половиной, почти шесть километров, а на этой стоишь 15 километров от противника», — сравнивает командир ТОС-2 с позывным «Банщик».

Весь экипаж, к тому же, еще и защищен бронекапсулой. Ей не страшна шрапнель и мелкие беспилотники. Конструкторы позаботились и о комфортном климате.

«Кондиционер есть, отопление, три штуки даже!» — говорит водитель ТОС-2 с позывным «Тунка».

Постоянно летающие беспилотники не дали нам рассмотреть нам эту машину во всех подробностях. К тому же, на ней есть секретные блоки, которые вообще нельзя показывать по телевизору. Покрутившись на поле, ТОС-2 снова скрылся в лесу. Вечером его ожидает новая вылазка к позициям врага.