Криков ребенка никто не слышал: жуткие подробности убийства девочки в Чапаевске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Заброшенный дом, в котором изнасиловали ребенка, находится совсем рядом с жилыми постройками.

Изнасилование и убийство двухлетней девочки в Чапаевске под Самарой были совершены в заброшенном доме в нескольких метрах от жилой зоны. Корреспондент «Известий» побывал на месте совершения преступления.

«Предположительно в этом самом доме и произошло преступление. Он находится совсем недалеко от того места, где жил ребенок. Здесь есть несколько глухих комнат, в одной из которых педофил надругался над двухлетней девочкой. Этот заброшенный дом находится всего в нескольких метров от жилых домов, но криков ребенка, видимо, никто не слышал», ― рассказал журналист Данила Рябчиков.

Накануне в Чапаевске Самарской области задержали неоднократно судимого мужчину по подозрению в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки. Следствие установило, что накануне вечером подозреваемый проник во двор частного жилого дома, где находилась оставленная без присмотра на короткое время девочка. Злоумышленник увел ребенка в соседний заброшенный дом, где изнасиловал и нанес многочисленные телесные повреждения.

Девочку тем же вечером доставили в больницу без сознания, но врачам не удалось ее спасти.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием» и «Изнасилование».

Ранее 5-tv.ru писал, что отчим расправился с пятилетним пасынком и спрятал тело в своем доме.