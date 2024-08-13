Суд в Москве заочно приговорил режиссера Вырыпаева* к 7,5 года за фейки об армии

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В декабре прошлого года драматург уже был осужден на восемь лет колонии по той же статье, однако Мосгорсуд позднее отменил это решение.

Басманный суд Москвы снова признал режиссера Ивана Вырыпаева* виновным по делу о распространении фейков о российской армии, таким образом оспорив июльское решение Мосгорсуда об отмене заочного приговора драматургу.

Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, Вырыпаеву назначено наказание в виде 7,5 года колонии заочно по статье «Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти».

Также суд лишил режиссера права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на четыре года.

Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Вырыпаева на территорию РФ или же с момента его задержания в России.

В декабре 2023 года Басманный суд заочно назначил Вырыпаеву восемь лет колонии общего режима по делу о распространении фейков об армии. В феврале драматург обжаловал этот приговор. В июле Мосгорсуд отменил заочный приговор режиссеру и направил дело для повторного рассмотрения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росфинмониторинг внес Юлию Навальную** — вдову блогера Алексея Навального** — в перечень террористов и экстремистов. По данным СК России, Навальная — фигурант уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе».

Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в поддержке экстремистских действий. Речь идет о соратнике Алексея Навального — Леониде Волкове***. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации.

* — признан иноагентом в РФ.

** — признан в РФ экстремистом и террористом.

*** — признан иноагентом, экстремистом и террористом в РФ.