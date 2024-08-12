Въезд в Краснояружский район Белгородской области закрыли после начала эвакуации

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Мера является необходимой для безопасности граждан.

Въезд в Краснояружский район Белгородской области принято решение закрыть в связи с эвакуацией населения региона из-за повышенной активности подразделений ВСУ в приграничной зоне. Об этом 12 августа сообщил глава района Андрей Миськов.

«Оперативная обстановка в нашем районе остается напряженной. В связи с этим с сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт», — написал он в своем Telegram-канале.

Данную меру он назвал вынужденной и необходимой для безопасности граждан.

Атака ВСУ на Курскую область

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.

Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что военные РФ теснят подразделения ВСУ от границ Курской области.