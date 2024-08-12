Родные убитой ВСУ в Судже беременной женщины не могут забрать тело из морга

Фото: www.globallookpress.com / mr6

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Жительница города погибла при попытке выехать в Курск — украинские боевики расстреляли ее машину на дороге.

Родные 28-летней жительницы города Суджа Нины Кузнецовой, погибшей от рук напавших на Курскую область украинских боевиков, не могут забрать ее тело из морга, чтобы похоронить. Об этом KP.RU рассказал вдовец Нины Артем Кузнецов.

По словам мужчины, 6 августа он и его 28-летняя супруга, которая была на втором месяце беременности, пытались на двух машинах выехать из Суджи в Курск. Артем ехал в первой машине, Нина с их сыном, которому около двух лет, и со своей мамой — во второй.

По дороге машины обстреляли боевики ВСУ, Нина получила ранения. Артем успел отвезти жену в больницу, где она скончалась. Сам мужчина, его теща и сын повреждений не получили. Семья эвакуировалась в Курск, а тело Нины осталось в морге в Судже.

Уже неделю Кузнецовы не могут забрать тело женщины. При этом известно, что в морге, куда оно помещено, нет электричества.

«Там нет электричества с шестого числа, и мы не можем забрать ее из-за того, что там ВСУ. Обещают помочь, все обещают. Многие люди задействованы. Они все знают, что она находится в этой больнице, где ее откачивали, где я ее откачивал. И говорят: „Вот-вот уже“, а это „вот-вот“ уже неделю длится», — поделился Артем.

Атака ВСУ на Курскую область

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.

Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Позже в Минцифры сообщили, что на территории региона будет работать межсетевой роуминг, интернет и мобильная связь на время ЧС станут бесплатными.

Боевики ВСУ продолжили атаковать Белгородскую и Брянскую области, используя в том числе дроны. Несколько дней назад, 10 августа, было принято решение ввести на приграничных территориях режим контртеррористической операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирным жителям.