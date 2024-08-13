Деми Мур против: Ченнинг Татум заявил о съемках ремейка фильма «Привидение»

Фото: www.globallookpress.com / YLMJ

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Молодой актер и продюсер, по слухам, задумал из мистической драмы сделать веселое развлекательное кино.

Актриса Деми Мур не поддерживает идею коллеги Ченнинга Татума переснять культовую мелодраму «Привидение», в которой она вместе с Патриком Суэйзи исполнила главные роли. Об этом сообщает журнал Life& Style со ссылкой на инсайдера.

Не оценила идею съемок ремейка и еще одна звезда «Привидения» Вупи Голдберг, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в этой картине.

По словам информатора издания, актрис настораживает замысел Татума сделать из душераздирающей мистической драмы развлекательное кино — «веселое, дешевое и не слишком пережаренное».

Тем временем Татум заявил, что его компания Free Association приобрела права на съемки ремейка «Привидения», в котором сам актер планирует сыграть главную роль.

При этом Татум отметил, что собирается со своей командой «сделать кое-что другое». По его словам, в оригинальной картине, как и во многих фильмах того времени, был «ряд проблемных стереотипов». О чем конкретно идет речь, Татум не пояснил.

В то же время, по словам инсайдера, актер подходит к работе очень осторожно, чтобы отдать дань уважения покойному ныне Суэйзи — звезде фильма 1990 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем секрет неувядающей красоты звезды «Привидения» Деми Мур.