«Оклад на уровне»: названо место работы с очень высокой зарплатой

Глава проектной компании: специалист может получать в строительстве до 250 тысяч

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Залогом карьерного роста является выбор правильной профессиональной отрасли.

Выбирая профессию в сфере строительства, можно получать зарплату в 250 тысяч рублей. Об этом гендиректор одной из проектных компаний Антон Баксараев рассказал NEWS.ru.

«Оклад на уровне 200-250 тысяч рублей может получать специалист в возрасте около 30 лет, имеющий стаж работы шесть-восемь лет. Это позиция ведущего или главного специалиста, руководителя проекта, который может иметь в подчинении одного-двух человек», — сообщил Баксараев.

Речь идет об отрасли проектирования и архитектуры. Самым важным аспектом для успешной карьеры специалист назвал правильный выбор компании, в которой планируется работа. Следует обратить внимание на возможность роста и развития.

Самому работнику также придется приложить немало усилий, чтобы продвинуться вперед, но это будет того стоить. Необходимо проявить терпение, любознательность и настойчивость.

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