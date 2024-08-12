«Шляфман суетился»: раскрыты новые детали по делу об убийстве Талькова

Фото: © РИА Новости / Александр Поляков

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Что на самом деле произошло в тот роковой день — 6 октября 1991 года?

В день убийства певца Игоря Талькова 6 октября 1991 года его концертный директор Валерий Шляфман «сильно суетился». Об этом сообщила свидетельница по делу на заседании суда в Петербурге 12 августа.

В тот роковой день женщина работала в кафе для артистов за сценой концертной площадки. По ее словам, незадолго до гибели мимо бара по направлению к гримерке прошел Тальков с девушкой. За столиком в заведении в этот момент сидели певица Азиза со своим концертным директором Игорем Малаховым и другие знаменитости — участники концерта.

Свидетельница вспомнила, что ни Шляфман, ни Тальков со спутницей в баре ничего не покупали, но концертный директор, по ее словам, «сильно суетился».

Вскоре после начала концерта женщина услышала громкие хлопки и решила, что выбивают двери. Однако затем послышались крики: «Убивают, убивают!» Свидетельница побежала узнать, что случилось, и видела, как упал смертельно раненый Тальков.

Испугавшись, женщина убежала обратно в бар. Позднее туда пришла заплаканная Азиза и послышались разговоры о том, что Шляфман уехал на «Волге».

Петроградский районный суд Петербурга 23 июля, спустя 33 года после убийства Талькова, начал рассматривать по существу обвинение против концертного директора певца — Валерия Шляфмана.

Убийство Талькова

По данным следствия, 6 октября 1991 года во время концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный» Шляфман в ходе конфликта из-за очередности выступления артистов выстрелил в директора и охранника певицы Азизы Игоря Малахова. Тому удалось увернуться, и смертельное ранение получил Тальков.

Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении Малахова, однако экспертиза установила, что роковой выстрел произвел именно Шляфман.

Он же пытался направить расследование по ложному следу, обвиняя в убийстве Малахова и склоняя других свидетелей давать такие же показания. Кроме того, Шляфман спрятал орудие убийства — револьвер — в бачке унитаза в гримерке Талькова.

Однако следственные эксперименты указывали на вину концертного директора. В ноябре 2018 года СК РФ возобновил расследование убийства Талькова. В январе 2021 года стало известно, что Шляфман объявлен в международный розыск, а в январе 2022 года его заочно арестовали.

Известно, что через год после трагедии концертный директор Талькова сбежал на Украину, а затем в Израиль, где живет по сей день. Следствие ранее направило туда запрос о правовой помощи. Поскольку между Генпрокуратурой РФ и Минюстом Израиля действует Меморандум о сотрудничестве, выдача Шляфмана российским правоохранителям возможна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге начался судебный процесс по делу об убийстве Талькова.