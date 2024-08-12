В Петербурге раскрыли схему вывода средств телефонных мошенников

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Злоумышленники переводили деньги, покупая доступ к чужому мобильному банку.

В Петербурге задержали посредников аферистов. Они предоставляли свои счета для вывода средств и получали от десяти до 17 тысяч рублей за каждую операцию.

Как это все работает? Что грозит тем, кто согласится предоставить злоумышленникам свой аккаунт? И можно ли себя обезопасить? Разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Оперативники будили молодых людей, предполагаемых посредников в преступной схеме.

Двое мужчин из Петербурга оформляли на себя банковские карты. Доступ к личному кабинету давали аферистам.

«Принимали деньги, полученные с мошеннических операций», — рассказал один из задержанных.

Через их личные кабинеты было оформлено около полутысячи банковских карт. За каждую им платили от десяти до 17 тысяч рублей. Суммарный доход составил около восьми миллионов. А вот на сколько обогатились кураторы, теперь выясняют оперативники.

На подобный непонятный счет Анна Бойцова перевела в общей сложности 12 миллионов рублей.

«Мне позвонили с „Госуслуг“ и сказали, что „Госуслуги“ были взломаны. Чтобы я не потеряла свои денежные средства, мне нужно сделать следующую операцию. Пойти в банк, снять вклад и положить в так называемую безопасную ячейку», — заявила Бойцова.

Именно такие сообщения и нашли в телефонах задержанных. Анне звонили несколько раз, сказали, что террористы повесили на женщину кредиты. Чтобы это не повторилось, она сама должна исчерпать свой кредитный потенциал — набрать как можно больше займов. Когда мошенники получили и эти деньги, сообщили что ее квартиру кто-то выставил на продажу. Надо спасать жилье и успеть продать его быстрее. Сделка состоялась. Женщина осталась без денег, недвижимости, а липовые оперативники, менеджеры и риелторы испарились.

«Деньги вернуть практически нереально, потому что на этих картах посредников деньги задерживаются на очень короткое время. И невозможно заблокировать счета там, куда они ушли. За границу», — отметил доцент института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ Артем Коноплев.

Так, значительная часть средств уходит в колл-центры на Украину. По данным ЦБ, только за прошлый год россияне перевели мошенникам более 15 миллиардов рублей. Недавний закон обязал банки блокировать или замораживать сомнительные переводы. В помощь — так называемая система «Антифрод». В частности, блокируют транзакции, которые проходят на счета, ранее замеченные в преступных схемах. В историях с посредниками все становится сложнее.

Во-первых, если блокировать одну карту, есть еще несколько сотен. Во-вторых, та же Анна деньги за квартиру передавала липовым риелторам лично в руки.

Недавно ограничили выдачу сим-карт в одни руки. Запрещено иметь более 20 номеров на гражданина России и более десяти — иностранцам, чтобы пресечь мошенничество. Очевидно, что рядовому пользователю несколько сотен банковских карт тоже не нужно. Это, по меньшей мере, подозрительно. Но пока закон это не запрещает. Тем более можно оформить виртуальную карту через смартфон или ноутбук.

Несколько кликов, паспортные данные, СМС-пароль, и карта готова. Процесс занимает не более пяти минут.

«Одна карта была украдена, ее и заблокировали, это удобно, но не очень безопасно, более безопасно заблокировать вообще все и сразу в нескольких банках, вот прямо чтобы банки обменивались между собой информацией», — рассказал руководитель Международного центра цифровой криминалистики СПб ФИЦ РАН Андрей Чечулин.

Получается, что пресекают деятельность мошенников уже постфактум. Вот и в этот раз у двоих задержанных обнаружили семь мобильников, ноутбуки, 80 сим-карт и 15 пластиковых банковских. Доказательная база солидная. И статья не виртуальная, а реальная. Неважно, поймают ли кураторов, посредникам грозит до шести лет лишения свободы.