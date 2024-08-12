На форуме «Армия-2024» привезли трофейную технику ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Эти образцы западного вооружения были захвачены в ходе освобождения ЛНР и ДНР.

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» сегодня стартовал международный военно-технический форум «Армия-2024». Одна из его главных задач — обеспечение безопасности и защиты национальных интересов России и дружественных стран. Об этом Владимир Путин сказал в своем видеообращении к участникам. Как подчеркнул президент, площадка ежегодно собирает лучших специалистов области и становится место презентации передовых технологий в сфере вооружения.

«Такой широкий, действительно, международный охват, взаимная открытость к диалогу, насыщенная деловая программа — в лучших традициях этого форума. Конечно, здесь вновь развернуты масштабные презентации передовых, уникальных достижений российской оборонной промышленности, ведущих корпораций с мировым именем. Представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники. Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения уже доказали свою эффективность на поле боя», — отметил Владимир Путин.

Всего на форум «Армия-2024» приехало свыше 120 представителей зарубежных компаний, делегации из более чем 80 государств. И почти половину из них возглавляют руководители оборонных ведомств, а Белоруссия, Иран, Индия и Китай сформировали национальные экспозиции, на которых представят свои технические новинки. На полях форума традиционно будут заключены сотни важных соглашений и контрактов.

Помимо того, что форум — деловая площадка, это еще и своего рода выставка достижений. Российские оборонные предприятия могут продемонстрировать как новейшие виды вооружения, так и те, что уже хорошо показали себя в бою. В доказательство эффективности — целая экспозиция трофеев, добытых при освобождении территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. О том, чем еще делегатов удивит «Армия-2024», расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Забитый до отказа зал, огромное количество высокопоставленных военных, как российских, так и иностранных, и, конечно, представители промышленности. В центре внимания «Армии-2024», конечно, опыт СВО.

«В этом году деловая и выставочная программы сфокусированы на целенаправленном обсуждении опыта СВО и новых форм вооруженной борьбы. А также путей адаптации промышленности к решению задач армии и флота», — заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Форум впервые проходит без развлекательных мероприятий. Исключительно деловая атмосфера. И главная тема почти повсеместно — беспилотные технологии и средства радиоэлектронной борьбы. То, что сейчас важнее всего на передовой и в тылу.

«Дистанционно управляемая платформа для перевозки всевозможных грузов. Могут ставиться боевые модули и ставятся, на самом деле. Грузоподъемность — до полутора тонн, собственный вес — до пяти, защита — БФ-4», — заявил разработчик боевой машины Владимир Куханин.

На многих стендах представлены и воздушные беспилотники, в том числе FPV-дроны — главная рабочая лошадка современных боевых действий.

«Здесь представлен на выставке наш полностью, вы не поверите, друзья, полностью отечественный дрон. Мы можем смело заявлять: это именно российский дрон», — заявил инструктор по управлению FPV-дронами управления МО РФ по руководству ВИТ Марк Дибров.

Даже лопасти винтов полностью изготовлены в России, как и электромоторы. Из иностранных комплектующих — только микрочип. Создан дрон на базе технополиса «Эра», объединившего усилия почти десятка предприятий. Как итог, дрон не только из отечественных комплектующих, но и намного более устойчив к средствам РЭБ.

«Здесь представлена тандемная система связи. Если производишь управление дроном и чувствуешь, что теряешь одну из частот, ты можешь смело подключать второй уровень сигнала», — заявил Дибров.

Таких разработок немало. С тем же дроном можно использовать станцию управления.

Небольшая коробочка нужна не только для связи с дроном. Это одновременно и станция обнаружения и подавления. Сейчас, кстати, очень хорошо видно, как она работает. Где-то в этом павильоне, немаленьком, остался работать дрон с включенной камерой, и станция с помощью вот этой антенны сигнал с камеры перехватывает. А люди там, похоже, даже не догадываются, что сигнал с камеры уходит куда-то еще.

Это тоже результат кооперации. По сути, технополис «Эра» делает то, что раньше в военной промышленности было представить непросто. Соединяет усилия не только предприятий ОПК, но и небольших разработчиков.

«Проводятся организационные мероприятия, которые позволили в относительно короткий период времени, примерно за четыре месяца, сформировать и фактически реализовать основной замысел функционирования технополиса от идеи до образца», — заявил начальник управления МО по руководству деятельности технополиса «Эра» Дмитрий Галкин.

На форуме представлены и разработки научных рот. По сути, солдаты срочной службы, но с высшим образованием, разрабатывают новые технологии, например, дрон-детектор.

«Создана дополнительная антенна широкодиапазонная, которая с хорошим коэффициентом стоячей волны работает во всех четырех диапазонах. На самом деле, это корпус, а внутри — несколько разных антенн, скоммутированные между собой», — заявил начальник лаборатории технического зрения Роман Пирхавко.

Руководитель технополиса один из дрон-детекторов передал нам.

«Зная, что ваша профессия связана с огромным риском, мне очень хочется, чтобы вы его применили и посмотрите его эффективность. Если будут отрицательные, мы исправим. Если положительные, значит, идем правильным путем. Но в том, что идем правильным путем, я уверен на все 100 процентов», — отметил начальник управления МО по руководству деятельности технополиса «Эра» Дмитрий Галкин.

Дрон-детектор, конечно, уже прошел испытания на передовой и показал высокую эффективность, спасая жизни наших бойцов.