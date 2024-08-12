«Несчастный случай»: в Китае признали повреждение Balticconnector своим судном

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/ Eero Vabamаgi

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Из-за чего произошла авария на Балтике в октябре прошлого года?

Контейнеровоз NewNew Polar Bear, которым владеет китайская компания, случайно повредил газопровод Balticconnector, проходящий между Финляндией и Эстонией, в Балтийском море в октябре 2023 года. Об этом передает издание South China Morning Post, ссылаясь на источник.

Указывается, что власти Китая провели внутреннее расследование и недавно заявили о его результатах коллегам из европейских стран. Согласно докладу КНР, авария произошла из-за сильного шторма.

«Пекин признал, что принадлежащее Китаю судно повредило важнейший газопровод Балтийского моря, проходящий между Эстонией и Финляндией, в октябре прошлого года, но утверждает, что это был несчастный случай», — говорится в публикации.

Этот доклад циркулирует в разных министерствах, документ не может быть представлен в качестве официального доказательства в ходе расследования ЧП на газопроводе Balticconnector.

Так, в прокуратуре Эстонии заявили, что доклад Китая не может быть использован в качестве доказательства в ходе уголовного расследования. В Финляндии отказались подтвердить получение документа. При этом в национальном бюро расследований страны сообщили, что проводят свою проверку.

ЧП на газопроводе Balticconnector

Финский и эстонский операторы Balticconnector сообщили 8 октября 2023 года о резком падении давления в магистрали. Работа газопровода была приостановлена из-за подозрений на утечку.

Позже утечка подтвердилась, однако ее причины не установили. Президент Финляндии Саули Ниинисте предположил, что к повреждению магистрали привело внешнее воздействие. В то же время норвежские сейсмологи заявили, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября был зафиксирован, предположительно, взрыв.

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией возобновил работу 22 апреля 2024 года. Ремонтные работы обошлись почти в 40 миллионов евро.

Следует отметить, что Латвия, Эстония и Финляндия после случившегося хотели полностью закрыть Балтийское море для российского судоходства. По мнению властей этих стран, в повреждении газопровода якобы могла быть замешана Россия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Финляндии назвали маловероятным случайное повреждение Balticconnector.