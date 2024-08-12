Путин провел совещание по ситуации в Курской области. Главное

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Это первое масштабное — с участием президента, министров, глав атакованных регионов — обсуждение событий в приграничье.

Важнейшая задача, которую обозначил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с представителями силовых структур и главами регионов, это поддержка населения приграничных районов. Так, глава государства поддержал введение моратория на обязательные платежи по ипотеке и другим кредитам в населенных пунктах, которые подверглись атакам ВСУ.

Кроме того, эвакуированным жителям Курской области начали поступать единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей. Что еще обсуждали — расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Это первое масштабное с участием президента, министров, глав атакованных регионов обсуждение ситуации в приграничье.

Текст написан президентом на бумаге от руки. Видно, как в нем вычеркнуты и добавлены фразы. Ситуация сложная и постоянно меняется. Но уже точно: план украинского командования провален. Российские военные продолжают продвигаться по всей линии боевого соприкосновения. Отвлечь силы на Курскую область с основных направлений противнику не удалось. Посеять панику в российском обществе — тоже.

«Еще одна из очевидных целей противника — это посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации. Но и здесь ответ со стороны граждан России уже есть — это единодушная поддержка всех, кто попал в беду. Количество желающих заключить контракты с Министерством обороны в последние дни увеличилось», — заявил Путин.

Потери Украины увеличиваются с каждым днем. Киевский режим сжигает наиболее боеспособные части в авантюрной попытке повлиять на ход боевых действий. Путин еще раз напомнил: все цели спецоперации будут достигнуты, враг получит достойный ответ. Но сперва — как помочь людям в пострадавших регионах? Главы регионов рассказали о ситуации. Начали с Брянска.

«Ситуация на территории Брянской области, можно сказать, стабильная. Она такая же, как была и месяц назад. Мы видим по количеству обстрелов, в принципе, можно сказать постоянная, то есть, в пределах 80–90 обстрелов за неделю», — доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране, поэтому если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. Я вас прошу самым внимательным образом к этому отнестись, вместе с силовыми структурами, вместе со штабом, который создается по линии ФСБ России при поддержке Росгвардии», — подчеркнул Путин.

О том, как именно действует враг, хорошо знают в Белгородской области. Губернатор доложил: ситуация ухудшилась. Количество обстрелов ствольной артиллерией, РСЗО, возросло, участились атаки беспилотников. Люди покидают атакованные населенные пункты. Сложно восстанавливать инфраструктуру из-за постоянных атак.

«Мы видим угрозу приближающейся зимы, и мы практически не имеем возможности заезжать на спасательной технике. Почему? Потому что противник ее уничтожает. Мы не имеем возможность оказывать медицинскую помощь, потому что противник ее уничтожает», — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Владимир Путин распорядился решить вопросы с выплатами пострадавшим и льготной ипотекой в регионе. Но самая тяжелая ситуация в Курской области. Губернатор было попытался дать оценку с военной точки зрения.

«В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет до 12 километров, ширина по фронту 40 километров. Поэтому…» — заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите», — сказал Путин.

Выяснилось: судьба двух тысяч жителей, которые остались на подконтрольных противнику территориях, до сих пор неизвестна. Из остальных опасных регионов спасают людей. 121 тысяча человек эвакуированы. Еще 180 собираются вывозить. И опасных мест много, кроме боевых действий ВСУ, в регионе могут действовать диверсанты.

«Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность того, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы, поэтому усиливаем патрулирование. Москва помогла, вот к нам пришла тысяча человек из московского предприятия государственного, сейчас ждем для усиления охраны мостов, железных дорог людей из Минтранса России. Мы надеемся все-таки в разрешении вопроса, что также по аналогии как с Москвой, их можно будет вооружить», — отметил Смирнов.

Решается ситуация с повреждением электроэнергии в Беловском районе. В пострадавшие районы привлекается техника и строители — туда, где можно восстанавливать разрушенное. Противник, заявил президент, будет выдавлен со всей нашей территории.

«Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны, выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госгранице. Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Наконец, все вместе с руководителями регионов соответствующих должны сосредоточить внимание на главные задачи, — а это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите», — заявил Путин.

Оценку произошедшим событиям Путин пообещал обязательно дать. Но главное, заявил президент, решение актуальных задач. И их решают сейчас сразу все службы и ведомства.