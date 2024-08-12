«Картошка, скоро буду»: новый бойфренд Бородиной дал ей прозвище
Бородина призналась, что новый бойфренд Сердюков называет ее Картошкой
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
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Звезда «Дома-2» раскрыла интимные подробности романа с Николаем Сердюковым.
Телеведущая Ксения Бородина, поначалу скрывавшая имя и лицо нового избранника — Николая Сердюкова, теперь не стесняется делиться с подписчиками даже некоторыми интимными деталями своего романа с ним.
К примеру, 41-летняя телезвезда рассекретила часть переписки с возлюбленным и раскрыла, какое ласковое прозвище он ей дал.
«Ты как, Картошка, добралась до своих? Картошка, вы в аквапарке? Картошка моя, ну как у тебя все прошло? Картошка, я скоро буду», — пишет Бородиной избранник.
«Когда ты думала, что ты кошка, а ты картошка», — прокомментировала знаменитость.
Отношения Бородиной и Сердюкова закрутились на съемках реалити-шоу. Поначалу телеведущая не показывала лица бойфренда, но любопытные поклонники быстро разгадали тайну, установив личность незнакомца.
Как выяснилось потом, новый избранник зарабатывает в 30 раз меньше Бородиной и не имеет собственной недвижимости. Телеведущую тут же высмеяли, мол, диплом психолога она получила, но так и не научилась разбираться в мужчинах.
Бородина, в свою очередь, резко ответила критикам, сравнив себя с лебедем, а подписчиков — с курицами. Телезвезда уверена, что новый ухажер не обманывает ее и не пользуется ей, а испытывает искренние чувства, как и она к нему.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Сердюков впервые подтвердил роман с Ксенией Бородиной.