«Обрывал телефон»: солистка «Миража» Болдышева пожаловалась на сталкера

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Volnikov

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Назойливый фанат донимал не только певицу, но и всю ее семью и команду.

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева столкнулась с навязчивым поклонником, который нагло требовал удалить фотографии певицы с ее социальных сетей. О неприятном инциденте артистка рассказала изданию Газета.ру.

«Я была с ним не знакома, никогда его не видела, и я не знаю, с какой стати он решил, что может от меня что-то требовать. Вообще не понимаю, что ему могло не понравиться в моих фото, но он стал настойчиво требовать их удалить. Он звонил, писал сообщения, обрывал мой телефон», — вспоминает она.

Причем донимал мужчина не только саму певицу, но и ее мужа, музыканта Алексея Горбашова. Неизвестный поклонник звонил с разных номеров, а после нашел контакты и родственников солистки.

Помимо этого мужчина начал создавать много разных страничек в социальных сетях от имени Болдышевой. Все это продолжалось несколько месяцев, а потом ничего не добившийся фанат резко пропал.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что группу «Мираж» и Джигурду едва не арестовали в Париже.