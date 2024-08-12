Более 30 тысяч домов пострадали от ВСУ за 2,5 года в Белгородской области

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Вергун; 5-tv.ru

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Регион регулярно подвергается атакам со стороны Украины.

Более 30 тысяч домов и квартир в Белгородской области пострадали от ударов украинских боевиков за 2,5 года. Об этом глава региона Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе оперативного совещания.

«Резко растет в 2024 году количество разрушений, повреждений. Жилья в целом у нас за 2,5 года пострадало более 30 тысяч домов и квартир. Сейчас мы восстановили 25 тысяч, но, к сожалению, обстановка вдоль границы не позволяет нам активно это делать», — сказал Гладков.

Он отметил ситуация в приграничных районах резко ухудшилась, сильно возросло количество артиллерийских и минометных обстрелов, атак РСЗО и беспилотников.

Ранее в этот день Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Белгородская область подверглась 40 обстрелам и 42 атакам беспилотников, в результате чего пострадали семь мирных жителей. Кроме того, 13 населенных пунктов Грайворонского района остались без электричества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Белгородской области объявили эвакуацию жителей Краснояружского района, граничащего с Сумской областью Украины.