Россиянам напомнили о возможности установить гибкий график работы при совмещении

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Выход есть, даже в том случае, если такой режим не предусмотрен правилами трудового распорядка.

Гражданин, который совмещает две работы, может трудиться по гибкому графику. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо от Минтруда России.

Как подчеркнули в ведомстве, если гибкий режим рабочего времени не закреплен в правилах трудового распорядка, то можно ввести его по соглашению сторон договора.

В Минтруда России отметили, что гибкий график набирает популярность во многих организациях. В рамках такого режима продолжительность рабочего дня и его окончание не установлены, это время определяется по соглашению сторон.

Однако следует учитывать ограничения продолжительности рабочего времени совместителя. Обычно оно составляет не больше четырех часов в день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли сотрудник рассчитывать на годовую премию при увольнении. В том числе ему выплачиваются такие средства при условии, что он участвовал в выполнении задач, которые влияют на выполнение плана компании. Есть и другие условия.