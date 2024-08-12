Войска России ликвидировали более 1600 боевиков ВСУ при атаке на Курскую область

Фото: Reuters / Russian Defence Ministry

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Российские бойцы продолжают отражать попытку вторжения армии киевского режима.

Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения противника на территорию Курской области и проводить операцию по ликвидации формирований армии Украины. Так, во время атаки киевский режим потерял до 1600 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял: до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

Указывается, что за сутки бойцы группировки войск «Север» и подошедших резервов с применением авиации, беспилотников, артиллерии отразили семь атак ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренева. Также удалось пресечь в Каучуке попытки боевиков прорваться на бронетехнике вглубь территории России.

В результате уничтожены танк, восемь боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 14 пикапов и 16 боевых бронированных машин (ББМ).

Также ВСУ потерпели поражение от ударов авиации и артиллерии войск России в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки.

В Сумской области были поражены авиацией и ракетными войсками России резервы армии Украины. Они находились в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины. За минувшие сутки наши бойцы ликвидировали до 250 украинских боевиков. Также уничтожена 31 единица бронетехники, включая три танка, восемь БМП, 20 ББМ, а еще 27 автомобилей и три гаубицы Д-30.

Атака ВСУ на Курскую область

Боевики ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.

Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Позже в Минцифры сообщили, что на территории региона будет работать межсетевой роуминг, интернет и мобильная связь на время ЧС станут бесплатными.

Спецоперация на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская группировка «Центр» ликвидировала танк Abrams и около 400 боевиков ВСУ. Наши бойцы улучшили тактическое положение на поле боя.