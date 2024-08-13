«Очевидный лидер»: названы самые дешевые страны для отдыха

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Самым популярным местом для путешествий остается Турция.

Таиланд и Египет становятся конкурентами Турции в популярности у путешественников. Об этом вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал KP.RU.

Самым популярным курортом у туристов до сих пор является Турция. По прогнозу вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина в этом сезоне цифра путешественников в эту страну составит около семи миллионов человек. Скоро это может измениться, ведь Египет и Таиланд уже наступают Турции на пятки.

«В Таиланде за полгода уже успели побывать миллион наших соотечественников! По итогам года там отдохнут не меньше 1 миллиона 700 тысяч человек», — заявил Горин.

Объединенные Арабские Эмираты составили Турции конкуренцию в экономическом вопросе. Отели с функцией «Все включено» часто обходятся даже дешевле турецких, несмотря на один уровень комфорта.

Самым выгодным в списке курортов оказался отдых в Абхазии. За 83 тысячи, а порой и меньше, можно съездить в эту страну вдвоем, в то время, как в Турции, Египте, ОАЭ — минимальный порог 100 тысяч.

Неожиданным в списке туристических мест стал Китай, который раньше не вызывал интереса у российских туристов. За год его популярность возросла в три раза.

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