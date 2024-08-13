Вы удивитесь: представители каких профессий чаще всего сталкиваются с варикозом

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

От этого недуга страдает 40% людей во всем мире.

Стюардессы и модели чаще всего сталкиваются с варикозной болезнью. Об этом врач-флеболог Дмитрий Блинов рассказал изданию Газета.ру.

Варикозная болезнь является одной из самых встречающихся в мире, особенно после 40 лет. Это заболевание характеризуется излишним расширением вен нижних конечностей.

Бытует мнение, что этот недуг преследует только людей, которые много работают в положении стоя. Это заблуждение. Специалисты выделяют три группы риска: стоячая, сидящая работа и частый подъем большого веса. Одним из самых провоцирующих факторов является и высокий каблук.

«Высокий каблук фиксирует стопу в изогнутом состоянии, нарушая питание сосудов на пальцах ног. В результате при частом хождении на каблуках у женщины могут появиться заметные отеки в области голени и щиколоток. А со временем симптоматика варикозной болезни будет только нарастать», — объяснил специалист.

Не менее подвержены риску возникновения варикоза и люди, чья работа связана с перелетами. Это летчики, бортпроводники и стюардессы. У этой категории не только большая нагрузка на ноги, но и пагубное влияние перепадов атмосферного давления, которое заставляет вены расширяться излишне часто. Хуже всех приходится стюардессам. Помимо всего перечисленного, они еще и работают на высоком каблуке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, спасет ли от синяков под глазами мазь от геморроя.