Подготовлены автобусы: в Курской области эвакуируют жителей Беловского района

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для граждан уже организованы места в пунктах временного размещения.

Оперативный штаб Курской области принял решение вывозить жителей Беловского района в эвакуационные пункты. Об этом заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах», — написал он.

Смирнов подчеркнул, что сейчас важно оперативно оповестить жителей населенных пунктов Беловского района о возможности выехать. Данные поручения уже даны главе администрации района и руководителям сельских населенных пунктов.

В эвакуации помогают дружинники Курского центра «Патриот». Для граждан уже подготовлены места в пунктах временного размещения (ПВР).

Атака ВСУ на Курскую область

Боевики ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.

Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Позже в Минцифры сообщили, что на территории региона будет работать межсетевой роуминг, интернет и мобильная связь на время ЧС станут бесплатными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что покинувшие дома жители Курской области могут оформить выплату на «Госуслугах».