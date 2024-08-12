Современные танки и БПЛА: какую технику представили на форуме «Армия-2024»

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В мероприятии примет участие огромное количество стран, больше, чем в прошлом году — делегации из 129 государств.

Помимо того, что форум — деловая площадка, это еще и своего рода выставка достижений. Российские оборонные предприятия могут продемонстрировать свои разработки — как новейшие виды вооружения, так и те, что уже хорошо показали себя в бою. Как доказательство эффективности — целая экспозиция трофеев, добытых при освобождении территорий Донецкой и Луганской народных республик. О том, чем еще делегатов удивит «Армия-2024» — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

В этом году форум не такой большой, не такой представительный, но у него и особый формат — все, что здесь представлено, либо используется, либо будет использовано в специальной военной операции. Все лишнее просто отсекается. И по таким деталям можно заметить, что представленные на форуме новинки, носят прикладной характер. Это, например, защита от дронов и от осколков мин.

Рядом с межконтинентальными «Ярсами» и «Тополями» — это наша стратегическая защита — БМП «Тайфун». Он уже принимает участие в штурмовых операциях в зоне СВО. Тут же — современные танки, машины разминирования — сотни единиц новой техники, которую прямо сейчас обкатывают на полигонах

«Мы обнаружить беспилотники в радиусе четырех километров, людей — в радиусе до восьми километров, машины, которые движутся по земле и, соответственно, корабли, движущиеся по воде — в радиусе 20 километров. Оптика все это дело сопровождает. Обязательный контроль осуществляется оператором», — рассказал специалист по маркетингу и рекламе Денис Кочергин.

Новые разработки ВПК осматривают министр обороны, представители крупных предприятий, бизнесмены, тщательно выбирая, что нужно запускать в производство прямо сейчас

Специальная военная операция — это во многом противоборство беспилотных систем, поэтому парк постоянно обновляют. Причем не только дронов, но и роботизированных платформ. Эта оснащена интеллектуальной системой наведения, она сама захватывает цель.

«На нее ставятся практически любые необитаемые модули, которые сейчас ставятся на БТР и БМП. Как раз вместо 15 тонн БМП — пять тонн этой машины. Боекомплект будет такой же», — отметил разработчик роботизированных платформ Валерий Лукьянченко.

Связь тоже серьезная проблема на фронте. Необходим единый для всех подразделений мессенджер, с помощью которого можно отправлять закрытые от разведки противника сообщения. Наши кулибины уже завершают работу над ним.

«Мы предлагаем такую общую систему, которая позволит безопасно отправлять данные, которые, допустим, получены в разведке, и безопасно отправлять их в центр без возможности перехвата противником», — рассказал разработчик мобильного приложения квантового мессенджера Михаил Молчанов.

Системы ПВО и РЭБ нового поколения будут оснащаться лазерами для подавления оптики беспилотников противника — как их не перепрашивай. Их тоже скоро поставят в войска.

Несмотря на санкции, в форуме принимает участие огромное количество стран, больше, чем в прошлом году — делегации из 129 государств. Самые внушительные — иранская и китайская. Самый ходовой товар — беспилотники.

Но большинство иностранных участников — покупатели. Для них представлены современные экспортные модели, как этот Ка-52. Все вырученные от контрактов деньги пойдут на развитие нашего ВПК.