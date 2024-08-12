«Никто не хочет смотреть»: в Париже назвали позором церемонию закрытия Олимпиады

Фото, видео: www.globallookpress.com / carlos sanchez; 5-tv.ru

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Зрители смотрели шоу, едва не засыпая, другие вовсе прошли мимо, не задерживаясь.

Олимпийские игры завершились в Париже, и они стали самыми бюджетными за последние 20 лет. Организаторы экономили на всем, включая еду и жилье для атлетов, поэтому мероприятие запомнилось вовсе не спортивными достижениями, а крупными скандалами. Зрители оказались настолько разочарованы, что трибуны на соревнованиях не заполнялись, а с церемонии закрытия гости уходили еще до ее завершения. Корреспондент «Известий» Ирина Ротару продолжит.

Это было так интересно, что парижане и туристы смотрели шоу, едва не засыпая, другие вовсе прошли мимо, не задерживаясь. Так уныло и грустно не выглядела еще ни одна фанзона мирового спортивного события. Буд-то сам Париж стыдится прошедшей Олимпиады.

«Большие фанзоны с гигантскими экранами пустуют, а те, кто все-таки решил прийти посмотреть на шоу, стали покидать его задолго до окончания», — отметила журналист.

Больше привлекло внимания восхождение полуголого скалолаза на Эйфелеву башню, нежели церемония закрытия Олимпиады. Заголовки зарубежной прессы сдержанные и формальные. Обложки местных утренних газет — как под копирку, даже в обычно остроумных СМИ — предложения словно под диктовку. Да и о чем писать, если торжества настолько пресные, что ни одной детали не вытащить. А ведь мэрия Парижа, как могла, старалась поднять градус веселья — разрешила продавать алкоголь всю ночь. Но и это не помогло, даже французы, не понимали, что тут праздновать.

«Помните церемонию открытия, сцену, где практически голый парень лежал на столе? Это все критиковали. Никто не хочет на такое смотреть. Это позор», — отметила жительница Парижа Зениде.

«Организация была ужасная. Проехать на машине нельзя было нигде, повсюду требовали специальное разрешение», — добавил Иман.

«Я в шоке от организации, как, например, работали бригады скорой помощи — даже к спортсменам ехали больше часа», — рассказала еще одна жительница Парижа.

А скорую на этих Играх вызывали не только из-за спортивных травм — трое немецких спортсменов слегли с рвотой и диареей после соревнований на открытой воде в Сене, по той же причине госпитализировали бельгийскую триатлонистку.

«Олимпиада в Париже стала одной из самых скандальных. На эти Играх во французской столице золото завоевали сразу две атлетки, провалившие гендерный тест. А наших главных претендентов на победу просто не допустили до состязаний», — подчеркнула журналист.

Русские спортсмены на церемонию закрытия не пошли. Но российский флаг в Париже все же увидели — собственную маленькую церемонию закрытия за пределами олимпийских объектов провели журналисты издания «Спорт-Экспресс».

«Здесь, как видите, не очень приветствуются российские национальные символы. Они официально запрещены на Олимпийских объектах. Мы вроде как находились до забора. Но нас попросили не снимать», — рассказал обозреватель издания «Спорт-Экспресс» Дмитрий Кузнецов.

Но главный скандал Олимпиады разгорелся на ринге женского бокса. МОК допустил трансгендера боксировать на ринге с настоящими девушками. Золото в женском боксе торжественно вручили спортсменам неопределенного пола. Во всем мире это вызвало волну критики. Совпадение или нет, но глава МОК Томас Бах, который так отстаивал трансгендеров, заявил, что больше избираться на пост не будет.

«В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий я пришел к выводу, что мне не следует продлевать свой мандат сверх сроков, предусмотренных Олимпийской хартией», — сказал Томас Бах.

Парижские игры стали самыми дешевыми в XXI веке — вышли в четыре раза бюджетнее, чем игры в Пекине в 2008-м. Сэкономили на всем. Спортсмены жаловались на плохую еду и настолько ужасные условия в Олимпийской деревне, что чемпион из Италии решил: лучше ночевать на лужайке в парке. А американский скейтбордист показал медаль, которая облезла уже через неделю после вручения.