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Даже на Западе уже больше не могут закрывать глаза на действия киевского режима.

Киев вышел на новый уровень агрессии против объектов атомной энергетики. Так в «Росатоме» прокомментировали последнюю атаку ВСУ на Запорожскую АЭС, в результате которой на территории станции вспыхнул пожар. При этом в МАГАТЭ, чья прямая задача как раз обеспечение безопасности ядерных объектов, спустя несколько часов все-таки дали комментарий.

Правда, уже по традиции, не стали говорить, кто именно атаковал. Но уже не все на Западе так тщательно выбирают выражения и прямо указывают на ответственность киевского режима Владимира Зеленского. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков — собрал заявления.

Если на ежедневную гибель мирных жителей от рук ВСУ Запад уже давно привык закрывать глаза, то не заметить столбы черного дыма с крупнейшей в Европе АЭС — не получилось. На этот раз украинские террористы, кажется, подорвали терпение своих самых верных союзников. Вот уже и канцлер Австрии, пусть и обтекаемо, призывает Зеленского остановиться.

«Нападения на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и обостряют ситуацию», — заявил Карл Нехаммер.

Чей дрон при этом атаковал Запорожскую АЭС, Карл Нехаммер стыдливо не упоминает, переводя стрелки на МАГАТЭ. Наблюдатели Международного агентства по атомной энергии во время обстрела также находились на станции. Но в итоговом пресс-релизе почему-то ни слова об Украине, чьи беспилотники регулярно ставят Европу на грань ядерной катастрофы.

«Команде сообщили, что, предположительно, сегодня произошла атака беспилотника на одну из градирен станции», — говорится в этом документе.

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси вновь заявил, что любые военные действия против станции представляют собой явное нарушение пяти конкретных принципов защиты объекта, которые были установлены Советом Безопасности ООН в мае прошлого года.

В других западных столицах официальные лица пока молчат, видимо, подбирая слова для очередной безумной авантюры Зеленского. Зато оппозиция и общественность призывают остановить киевский режим. Пока не пришлось посыпать голову радиоактивным пеплом.

«Зеленский готов ко всему! В этот раз катастрофы быть не должно, будем надеяться, но он сделал шаг навстречу ужасу! НАТО готово ко всему, чтобы спровоцировать всеобщий хаос!» — заявил французский политик Флориан Филиппо.

В российском представительстве при международных организациях в Вене уже пообещали, что будут добиваться от МАГАТЭ самой жесткой реакции на инцидент.

В самом Киеве не придумали ничего лучше, как вновь заявить, что это россияне бьют по себе сами. Украинскую версию подхватили и некоторые западные издания.

«Россия подожгла украинскую АЭС, чтобы „шантажировать“ Киев», — пишет The Telegraph.

Экспертов такое поведение Киева не удивляет. Другой вопрос — степень вовлеченности Запада в эти теракты.

«Страна опускается до этого, когда они в отчаянии. И вот они в отчаянии. Кто управлял этими беспилотниками? Были ли это французы, как они действуют в районе Курска? Были ли это американские беспилотники? Кто предоставил информацию о целеуказании? Это были западные спутниковые системы? Это вредно, и это очень опасно, и это действительно подталкивает к ядерному уровню опасности», — отмечает политолог Эрл Расмуссен.

Все шесть энергоблоков запорожской АЭС, как и прежде, заглушены. Благодаря этому, а также слаженной работе персонала и МЧС трагедии удалось избежать. Полностью выгорела одна из двух градирен, которые во время работы станции использовались для охлаждения реакторов.

Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, уже не впервые становится мишенью для ВСУ. Ранее были повреждены электроподстанции и станции радиационного контроля. Пострадали более десяти сотрудников. Несмотря на это, на ЗАЭС готовы к отражению атак. А любые попытки военного захвата, по словам властей, приведут лишь к еще большим потерям со стороны украинских боевиков.