«Странные увлечения»: новые подробности о деле убитой в Перу россиянки

Убитая в Перу россиянка не первый раз посещала отель для духовных практик

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подруга Людмилы Лазаренко раскрыла ужасную сторону духовных практик соотечественницы.

Убитая украинцем в Перу россиянка могла принимать запрещенные вещества по время «духовных» практик в местном центре. Об этом рассказала ее подруга в беседе с изданием NEWS.ru.

«Она уже не первый раз ездила в этот отель. Он там специальный, где учат всем этим обрядам. Она рассказывала нам, что перед началом практик всем предлагают какой-то определенный наркотик, меняющий сознание. Это нужно для того, чтобы открыть там какое-то видение. В целом мы всегда считали, что это странные увлечения», — отметила собеседница.

Муж погибшей Людмилы Лазаренко был обычным человеком и не увлекался подобными вещами. Подруга неоднократно была дома у Лазаренко, та постоянно жгла благовония и часто медитировала.

По словам девушки, накануне страшного события она созванивалась с Людмилой. Убивший ее украинец Иван Кузьмин не был другом или любовником, он состоял в той же группе практик, что и Лазаренко. Все участники живут вместе и постоянно общаются друг с другом.

Подруга убитой уверена, что Людмила не могла спровоцировать мужчину на эти действия. Он набросился на нее из-за веществ, которые раздают перед началом практик, зарезал, а потом расчленил.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в жутком деле о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве появилась новая фигурантка.