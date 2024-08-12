Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Что так задело артистку, что она перестала держать себя в руках?

Народная артистка РФ Лариса Долина резко отреагировала на слова хейтеров о своей песне, пишет издание 7Дней.ru.

Недавно певица попросила проголосовать фанатов за ее песню «Билась в твое сердце», чтобы одержать победу в ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон». Однако не все подписчики решили поддержать Долину.

Один недоброжелатель назвал песню заурядной, а Долину старой артисткой, у которой за долгую карьеру не появилось, по его мнению, ничего стоящего.

Певица не стала терпеть оскорбления и ответила ему довольно резко.

«А ты — гниль, отброс!» — сказала она.

Однако потом Долина решила высказать свое недовольство в спокойной манере. Она отметила, что хоть у каждого и есть право говорить собственное мнение, но попросила хейтеров не тратить свое время и воздержаться от негативных комментариев.

Долина подчеркнула, что больше не намерена, чтобы либо говорить недоброжелателям и это было в последний раз.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что народная артистка РФ Лариса Долина столкнулась с мошенничеством.