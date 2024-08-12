«Мне 35 лет»: Муцениеце напугала фанатов своей внешностью без макияжа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как на самом деле выглядит актриса без слоя косметики и фильтров?

Актриса Агата Муцениеце предстала перед фанатами со своей настоящей внешностью без макияжа и фильтров. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

На днях артистка опубликовала в своем личном блоге фото без макияжа и фильтров. Она призналась, что ей нравится, как выглядит ее кожа. Ей приходится часто посещать косметологов, чтобы выглядеть молодо и привлекательно.

Но еще одним секретом своей красивой внешности она отметила то, что начала ухаживать за собой с ранних лет.

«Специально снимала без фильтров вообще. Вот мне исполнилось 35 лет, и я понимаю, что не зря стала ухаживать за своей кожей с раннего возраста. Сейчас я выгляжу шикарно. За это можно сказать большое спасибо косметологам», — сказала Муцениеце.

Однако не все фанаты оказались с ней согласны. Они увидели на ее лице морщины и пигментные пятня. Но большинство подписчиков похвалили актрису и восхитились тем, что она даже без макияжа очень красива.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Зепюр Брутян назвала детей актера Павла Прилучного от брака с Агатой Муцениеце своими.