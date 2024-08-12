Умер экс-президент Федерации фигурного катания на коньках Валентин Писеев

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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В организации отметили, что он был предан своей работе и не мыслил себя без нее.

Заслуженный тренер СССР, бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Николаевич Писеев умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба ФФККР.

«На 83-м году жизни после тяжелой болезни скончался Валентин Николаевич Писеев. Почетный президент ФФФККР, долгие годы — с 1989 по 2010 год возглавлявший Федерацию фигурного катания на коньках СССР, а затем России. <…> Валентин Николаевич был предан фигурному катанию, жил им, не мыслил себя без этой работы», — говорится в сообщении.

В ФФККР выразили глубокие соболезнования семье Писеева, его близким, родным и коллегам.

Валентин Николаевич Писеев родился 26 сентября 1941 года в Волоколамске, в 1950-м он начал заниматься фигурным катанием. Тренировался у знаменитого тренера Татьяны Толмачевой на Стадионе юных пионеров в Москве, смог стать кандидатом в мастера спорта. Однако преградой в спортивной карьере Писеева стала травма.

Тогда он стал сам тренировать: сначала юных пионеров в СЮПе, потом команду Москвы. Уже в свои 24 года Писеев возглавил Всесоюзную коллегию судей. В 1957-м Валентин Николаевич был избран ответственным секретарем ФФККР. С 1992-го — член исполкома Олимпийского комитета России. В период с 2010 по 2014 год он занимал должность генерального директора федерации.

Писеев при жизни был награжден орденами Александра Невского, Почета, Дружбы народов, медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда», а еще Почетным знаком «Спортивная слава России». Вместе с тем его деятельность отмечена и международными наградами. В частности, ему вручали Серебряный орден Международного Олимпийского комитета и медаль Джорджа Хесслера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла олимпийская чемпионка Галина Зыбина на 94-м году жизни. Она стала одной из первых советских спортсменок, завоевавших олимпийское золото, и удостоилась почетного звания Заслуженного мастера спорта СССР.