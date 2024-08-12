Весь в папу: чем чревато сравнение ребенка с отцом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Зачастую дети видят одного родителя глазами второго.

Мамы очень часто сравнивают своих с детей с их отцами. И это хорошо, если все происходит в положительном контексте. Ведь образ сильного и талантливого папы пойдет только на пользу малышу, рассказала aif.ru психолог Татьяна Василькова.

Сравнения в положительном контексте необходимы ребенку. Например, когда мама говорит сыну, что он такой же смелый как папа. Так ребенок и родитель эмоционально связываются.

«Это называется получением силы рода или колоссального энергетического ресурса. И здесь неважно, находятся ли родители в разводе или нет. Главное — посыл, который несут мамины слова», — отметила психолог.

Дети видят одного родителя глазами второго. За своим отцом ребенок наблюдает через призму маминого мнения о нем. Родителю стоит проводить правильные параллели и следить за тем, что он говорит. Так малыш вырастет счастливым и хорошим человеком.

Если же мама сравнивает мужа и ребенка в негативном ключе, то это может плохо сказаться на будущем ребенка.

«Если речь идет о мальчике, то всю свою жизнь он будет стараться доказать маме, что не все мужчины такие плохие и лично он может быть очень хорошим. Вероятно, данная цель станет для выросшего сына смыслом жизни на ближайшие 30-40 лет», — объясняет эксперт.

Так, уже взрослый сын будет постоянно бегать вокруг матери, что может плохо сказаться на его отношениях с женой. В то время девочка, которая с детства будет слышать отрицательные сравнения в свой адрес, займет позицию поддержки отца. В будущем она, вероятно, будет искать партнера, которого нужно постоянно жалеть, например, алкоголика.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в России при разводе дети чаще всего остаются с мамами.