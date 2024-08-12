Банкет строгого режима: в мордовской колонии заключенные устроили пир

В одной из мордовских колоний заключенные устроили банкет

Фото: известия

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ФСИН уже заинтересовалась вопиющим случаем и начала проверку.

В седьмой исправительной колонии в Мордовии заключенные устроили «банкет строгого режима» — особо опасные преступники, среди которых содержатся также и иностранные наркодилеры, устроили пир прямо в тюрьме за шикарным праздничным столом. Фото торжества оказалось в распоряжении «Известий».

На фото запечатлены заключенные и два длинных стола, на которых расставлены горячие блюда и различные закуски. Трапезничали преступники шашлыком, салатами, пиццей, выпечкой.

Судя по фотографии, на праздничном вечере присутствовало около 40 «гостей». В УФСИН России по Республике Мордовия уже заинтересовались вопиющим случаем и начали проверку.

Как известно, времяпрепровождение заключенных обычно строго регламентируется. Кроме того, жестко контролируется рацион преступников — существуют правила оборота продуктов, доставленных в тюрьму. Так, легально доставить алкоголь или другую определенную продукцию невозможно.

«Естественно, официально никакой день рождения за большим столом и с фуршетом и подарками отметить нельзя. Это в принципе не предусмотрено нормативными документами, такое право не закрепляется за заключенными», — отметил адвокат Павел Корнияко в беседе с «Известями».

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