Магнитная буря накрыла Землю: сколько будет длиться и как позаботиться о своем здоровье

Фото: 5-tv.ru

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В зоне риска люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Магнитная буря накрыла Землю в минувшее воскресенье. Она особенно проявится в понедельник, 12 августа. Этот период тяжело переживается людьми, организм которых остро реагирует на резкие изменения погоды. Почему появляются магнитные бури, как долго в этот раз они продлятся, чем опасны эти явления для здоровья человека и каким образом позаботиться о самочувствии — в материале 5-tv.ru.

Магнитный бури и как они появляются

Геомагнитная буря (другое название — магнитный шторм) — это возмущение магнитного поля Земли, происходящего из-за вспышек на поверхности Солнца. Они выбрасывают большое количество энергии и заряженных частиц. Продолжаться это может от нескольких часов до нескольких суток.

Такие вспышки, или мощные выбросы электромагнитного излучения могут вывести из строя все электроприборы. Кроме того, магнитная буря является проблемой для здоровья людей. Обычно те, кто сложно переживающий этот период, жалуется на головную боль, боль в сердце и общее недомогание. Это связано с замедлением капиллярного кровотока и кислородного голодания тканей.

Шкалы и уровни магнитных бурь

Ученые используют индекс G для обозначения степени интенсивности геомагнитной бури. По этой шкале выделяются пять уровней:

G1 — слабые магнитные бури, происходящие 1700 раз за цикл. Они почти не влияют на технику, но могут спровоцировать миграцию животных.

G2 — умеренные, которые бывают 660 раз за цикл. Такие магнитные бури способны вызывать небольшие перепады напряжения, из-за них могут повредиться трансформаторы в северных широтах.

G3 — сильные, случающиеся около 200 раз за цикл. Могут создавать существенные перебои в энергетических системах и спутниковой навигации и радиосвязи.

G4 — очень сильные, происходящие примерно 100 раз за цикл. Провоцируют проблемы с контролем напряжения, ошибочные срабатывания защитных устройств. Способны на несколько часов ухудшить спутниковую навигацию, а также создать электрические токи.

G5 — экстремально сильные, которые случаются до четырех раз за цикл. Эти магнитные бури способны разрушить электросистемы, вызвать полное отключение и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Как долго будет длиться магнитная буря в этот раз

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале рассказал, что вечером 11 августа накрыла Землю слабая магнитная буря класса G1. Она сохранялась на таком же уровне ночь. К четырем часам утра по московскому времени понедельника она усилилась. Теперь интенсивность магнитной бури достигает среднего уровня, класса G2.

«По обновленным прогнозам магнитная буря продлится практически до конца сегодняшнего дня, а ее интенсивность будет меняться в диапазоне от средней до слабой», — написал Леус.

При этом завтра, во вторник, сохранятся слабые возмущения геомагнитного поля, а 14 августа магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние.

Чем магнитные бури опасны для здоровья человека

Согласно официальным исследованиям, именно во время магнитных бурь незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, при этом три четверти населения Земли жалуется на плохое самочувствие. В зоне риска люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Однако это не значит, что ухудшению здоровья не подвержен здоровый человек, который не страдает хроническими заболеваниями.

Во время магнитных бурь появляются обычно следующие симптомы:

Головная боль;

Тахикардия;

Бессонница;

Скачки артериального давления;

Слабость.

Вместе с тем у людей, которые страдают какими-либо психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. Иногда также появляются воспаление суставов и боль в спине.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

При сильной головной боли, которая, в свою очередь, провоцирует мигрень, тошноту, бессонницу и другое, врачи рекомендуют принимать обезболивающее лекарство, успокоительное и поспать. Также стоит себя заранее готовить к магнитным бурям, если самочувствие таким образом ухудшается уже не в первый раз. В частности, следует наладить режим дня, принимать успокоительное, а также снизить интенсивность физических нагрузок.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время магнитных бурь врачи рекомендуют следующее:

Проконсультироваться с лечащим врачом о дозировке и частоте приема лекарств;

Контролировать артериальное давление;

Ограничить употребление алкоголя и вредной пищи, а также курение;

Избегать стресса и негативных эмоций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощная магнитная буря накрыла Землю вечером 3 и утром 4 августа.